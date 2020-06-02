Eskişehir'de mühürlü iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek mühürlü iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye, 57 bin 750 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen İhsaniye Mahallesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

İş yerindeki 16 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 57 bin 750 lira para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu O.B. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Öte yandan, O.B'ye ait başka bir iş yeri de dün, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan mühürlenmişti.

