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Eskişehir'de nevruz kutlaması yapıldı

20.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de nevruz kutlaması yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği, Türk Dünyası Vakfı ile Anadolu Üniversitesi tarafından Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde nevruz etkinliği düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, nesilden nesile yaşatılan önemli kültür değerlerinden Nevruz Bayramı'nın içerdiği güçlü anlamlarıyla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa ve kardeşliğe verilen önemin en güzel sembollerinden olduğunu söyledi.

Nevruzun, Türkistan'dan Balkanlar'a geniş bir coğrafyada doğanın uyanışıyla kutlandığını hatırlatan Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Nevruz, zengin kültürün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk cumhuriyetleriyle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan nevruz, millet olarak bir arada huzur içinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği, karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise Türk Dünyası Kültür Başkentliği de yapan şehirde, nevruzu farklı bir coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da bu etkinliğin önemine işaret ederek, "Anadolu Üniversitesi, Türk dünyası ve tüm kardeş coğrafyaların üniversitesi olmak gibi bir misyona sahip. Bugün üniversitemizin misyonuna uygun olarak soydaşlarımız, öz kardeşlerimiz ile gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin, birlikte Nevruz Bayramı'nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Programın sonunda Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile beraberindekiler nevruz ateşi yakarak üzerinden atladı, demir dövdü.

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