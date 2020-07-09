YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kuruldu

Eskişehir’de ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kuruldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.07.2020 17:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kuruldu ve resmiyet kazandı.Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Öğrencilerimize ve şehrimizin gençlerine kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla imkân sunabilmek adına ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ni kurarak resmiyet kazandı.

Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kuruldu ve resmiyet kazandı.
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Öğrencilerimize ve şehrimizin gençlerine kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha fazla imkân sunabilmek adına ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ni kurarak resmiyet kazandı. ‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ olarak düsturumuz; yerel ve ulusal alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olacak gençlerimizi ortaya çıkararak spor kültürümüzün ve sanat değerlerimizin korunmasını sağlamak; kültürel ve sanatsal faaliyetler için açacağımız yaz ve kış spor okulları ve kurslarından öğrenci ve şehrimiz gençlerini ücretsiz olarak faydalandırabilmek, yapacağımız proje çalışmaları ile yeni imkân ve imkanları gençlerimize sunabilmektir’’ dedi.
Ceylan, ‘’Ayrıca, farklı alanlarda oluşturulacak takım ve ekipler ile kulübümüz adına yer alarak, genç kardeşlerimizin yetenek ve becerilerini göstermelerine destek olmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda kurduğumuz kulübümüzün yarıştığı her kulvarda şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inancımız tamdır. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini kurarak attığımız bu adımın şehrimiz, ülkemiz spor, kültür ve sanatsal ilerleme adına katkı sağlaması düşünceleri ile hayırlı olmasını diliyoruz’’ dedi.
‘Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ kurucu üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır:
Kürşad Önder Ceylan (Başkan), Ahmet Berberler (kurucu üye), Murat Kola (kurucu üye), Tarık Çoban (kurucu üye), Adnan Işık (kurucu üye), Ahmet Süer Öztürk (kurucu üye), Özkan Bilici (kurucu üye).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Diyetisyen Nazlı: "Uyku düzenimizi oturtmamız gerekiyor"

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:31
Öğle
13:08
İkindi
17:05
Akşam
20:35
Yatsı
22:19

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Bulvar Eczanesi
Tepebasi
Ercan Eczanesi
Tepebasi
İdil Eczanesi
Odunpazari
Umut Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Sinem Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Merkez Bankası’nın faiz kararı

Merkez Bankası’nın faiz kararı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

Gündoğdu’ya Örnek Kapalı Pazar Yeri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.