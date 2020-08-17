YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de ormanlık alanlara giriş yasağı

Eskişehir’de ormanlık alanlara giriş yasağı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

“Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklarken, yangınların önüne geçmek için bazı kısıtlama kararları aldı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde insan kaynaklı orman yangınlarında bir artış olduğu belirtildi.

“Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklarken, yangınların önüne geçmek için bazı kısıtlama kararları aldı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, son günlerde insan kaynaklı orman yangınlarında bir artış olduğu belirtildi. Bunun önüne geçebilmek için mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklandığı belirtilerek, "Kararlar Vali Yardımcısı Okan Leblebicier Başkanlığında toplanan kurul tarafından alınarak kamuoyuna ilan edildi. Ayrıca her ilçede bulunan Kaymakamlıklarda benzer kararları alarak yürürlüğe soktu. Buna göre; Mesire ve piknik alanlarında sadece belirlenen yerlerde saat 09.00 ile 20.00 arası piknik ateşi, mangal ve semaver yakılabilecek. Bunun dışındaki ormanlık alanlara girişler yasak olacak. Orman köyünde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Bağ- bahçe temizliği için kontrollüde olsa ateş ve anız yakılmayacak. Orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet, bisiklet gibi her türlü sportif faaliyetler de 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmayacak, kamp kurulmayacak. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak. Yasaklara uyulmasından başta Orman Muhafaza memurları olmak üzere bütün kolluk kuvvetleri sorumlu olacak. İhbarlar için Orman Bölge Müdürlüğünün ALO177 hattı 24 saat açık olacak.
Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Orman yangınlarına karşı kurum olarak teyakkuzda olduklarını belirterek “ Ormanları korumak herkesin görevidir. Bütün vatandaşları yangınlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’da konuyu yakinen takip ediyor. Bütün kurumları seferber ederek Orman Teşkilatımıza gereken desteği verdi.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:26

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Kökden Eczanesi
Tepebasi
Su Eczanesi
Odunpazari
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Duygum Eczanesi
Odunpazari
Kurtuluş Eczanesi
Odunpazari
Söğüt Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı

Bu Tedavi Yöntemiyle Ameliyata Gerek Kalmayacak

Bu Tedavi Yöntemiyle Ameliyata Gerek Kalmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.