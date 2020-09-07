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Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.09.2020 23:38 | Son Güncelleme

Eskişehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru ağır yaralandı.

Murat Kurt idaresindeki 26 NE 389 plakalı otomobil, Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Caddesi'nde polis memuru Cüneyt Tuga'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Tuga, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki müdür yardımcıları kaza yerine gelerek inceleme yaptı.

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