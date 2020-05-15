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Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.05.2020 19:40 | Son Güncelleme

Eskişehir'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet G. idaresindeki 34 RNE 71 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde 16 NFA 24 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Mehmet G'nin cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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