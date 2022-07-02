YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

02.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Cem Ö. idaresindeki 06 CMZ 030 plakalı otomobil, Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Füsun Osmalı'ya (47) çarptı.

Yaralanan Osmalı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Osmalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücünün de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Bu arada, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser bulduEskişehir'de arkeolojik sit alanındaki tarlasını süren çiftçi tarihi eser buldu
Çubuk'ta sağanak etkili olduÇubuk'ta sağanak etkili oldu
Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildiAğabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir yaya

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:22
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.