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Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.03.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza yerinden kaçan sürücü yakalanarak tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yunus B. idaresindeki 26 FU 777 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e ve park halindeki minibüse çarptı.

Kazada ağır yaralanan Bilgen, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinden kaçan sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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