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Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

14.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alper Köse idaresindeki 26 PC 552 plakalı otomobil, Çardakbaşı Mahallesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Ağır yaralanan Köse ile Abdurrahman Ayaz, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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