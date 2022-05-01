Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Yakup Pınar (28) idaresindeki 26 ACA 870 plakalı otomobil, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Yakup Pınar ile araçta yolcu olarak bulunan Cemile Kayırsı (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakup Pınar ile Cemile Kayırsı'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



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