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Eskişehir'de para istediği kişiyi bıçakla yaralayan gaspçıya 18 yıl hapis cezası

24.05.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kendisine para vermeyi reddeden iki kişiden birini bıçak fırlatarak yaralayan 19 yaşındaki sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin D. ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan Şahin D, "Yaptığıma pişmanım. Özür dilerim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan verdiği 24 yıl hapis cezasını, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle indirim uygulayarak 18 yıla düşürdü.

Sanığın tutukluluğun devamına da hükmeden heyet, İbrahim Ö'nün ağır yaralanması dolayısıyla Şahin D. hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Ayrıca, sanığın suçu birlikte işlediği iddia edilen iki arkadaşı hakkında ise çocuk yaşta olmaları sebebiyle ayrı soruşturma yürütülmesi kararlaştırıldı.

OLAY

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda 20 Ocak gecesi iki arkadaşı ile yürüyen Şahin D. (19), parkta oturan yabancı uyruklu İbrahim Ö. (32) ve Halil Muhammadi Ö'den (17) para istemiş, bu kişilerin para vermemesi üzerine, yanında taşıdığı bıçağı fırlatarak İbrahim Ö'yü sırtından yaralamıştı.

Tutuklanan Şahin D. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, İbrahim Ö. ve Halil Muhammadi Ö'ye yönelik eylemi nedeniyle "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı iki kez cezalandırılması talep edilmişti.

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