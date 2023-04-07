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Eskişehir'de pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşi beraat etti

07.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de geçen yıl bir apartmanın ikinci katından düşerek vefat eden kadının ölümüne ilişkin yargılanan eşinin beraatına karar verildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Murat D, "Benim iki çocuğum var. İşlemediğim bir suçtan yargılanıyorum." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat D'in, üzerine atılı "eşi kasten öldürme" ve "kadına karşı tehdit" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi.

Heyet, sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi F.D, 15 Kasım 2022'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, eşi Murat D. tutuklanmıştı.

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