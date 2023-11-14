YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü

Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü

14.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kontrolden çıkan pikabın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu baba kız hayatını kaybetti, sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

Eskişehir'de pikabın iş makinesine çarptığı kazada aynı aileden iki kişi öldü

Eskişehir-Mihalıççık kara yolunda seyreden Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı pikap, Karageyikli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Mustafa Yücel ve kızı Nisa Yücel'in (8) hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi Firdevs Yücel (49) ve diğer kızı Sena Yücel (8) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba ve kızının cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söylediZeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi
Kütahya’da yeni GES projesinde sona doğruKütahya’da yeni GES projesinde sona doğru
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir baba kız iş makinesi pikap

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:34
Öğle
12:47
İkindi
15:27
Akşam
17:51
Yatsı
19:12

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Vefa eczanesi
Odunpazari
Şehir eczanesi
Odunpazari
Keskin eczanesi
Alpu
Gerek eczanesi
Tepebasi
Kevser eczanesi
Tepebasi
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.