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Eskişehir'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

25.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yanı sıra Eskişehir Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvan besleme gönüllüleri ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bırakıldı.

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Odunpazari
(24.12.2021 18:30 / 25.12.2021 10:00) Eczanesi
241220211830251220211000
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
(24.12.2021 18:30 / 25.12.2021 10:00) Eczanesi
241220211830251220211000
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
(24.12.2021 18:30 / 25.12.2021 10:00) Eczanesi
241220211830251220211000
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