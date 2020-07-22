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Eskişehir'de polis ve zabıtadan semt pazarında Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara uyarı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 14:14 | Son Güncelleme

Eskişehir'de polis ve zabıtadan semt pazarında Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara uyarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının dün valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Eskişehir'de denetimler sıklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi.

Maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar ikaz edildi.

Pazar tezgahları çevresinde sosyal mesafe kuralına riayet etmeyenlere de uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin, toplu taşıma araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, internet kafe ve elektronik oyun salonları, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, piknik alanları gibi yerler ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite mekanları, lunapark ve tematik parkları da kapsadığı bildirildi.

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