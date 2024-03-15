Eskişehir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir il merkezinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmaları kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 70 kök Hint keneviri, 141 metadon hap, 13 gram esrar, 6 tramadol hap, 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 2 aydınlatma cihazı, 1 ilaçlama pompası, 1 elektrik düzeneği ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Hakkında işlem başlatılarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

