Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı attı.

Fener alayını izlemek için Porsuk Çayı kıyılarını dolduranlar marşlar söyleyerek kutlama coşkusuna eşlik etti.

Kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz