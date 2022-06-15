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Eskişehir'de rahatsızlanan Ortaca ilçe Belediye Başkanı Alim Uzundemir tedavi altına alındı

15.06.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de rahatsızlanan Ortaca ilçe Belediye Başkanı Alim Uzundemir tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde rahatsızlanan Muğla'nın Ortaca ilçe Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'dan Muğla'ya giden Uzundemir, Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde rahatsızlanması üzerine göğüs ağrısı şikayeti ile ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Belediye Başkanı Uzundemir, buradaki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis sağlık ekiplerince ileri tetkikleri için Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Alim Uzundemir'e anjiyo işlemi uygulanarak kalp damarlarından birine stent takıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ortaca ilçe Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in sağlık durumu iyi. Hastamız, Ankara'dan dönerken Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde göğüs ağrısı şikayeti olduğu bunun üzerine ilçe hastanesine gidiyor. Orada doktor arkadaşlarımızın muayenesi sonrasında başkanımızın kalp krizi geçirdiği öngörülerek 112 Acil Servis ambulansı ile Eskişehir Şehir Hastanesine nakli sağlandı. Burada arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda başkanımızın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında başkanımızın kalp damarlarından birine stent takıldı. An itibariyle Uzundemir'in durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu ve sağlığı ile yaşamsal bulguları stabil gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreci de sağlıklı olarak atlatır. Başkanımızı sağ salim hastanemizden memleketi Muğla'ya göndeririz." dedi.

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