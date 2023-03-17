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Eskişehir'de sahipsiz hayvanları besleyen kadını darbeden sanığa para cezası verildi

17.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, sahipsiz hayvanları besleyen kadına saldırdıkları iddiasıyla eşi ile yargılanan sanık para cezasına çarptırıldı.

  1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.B. (54) ve eşi A.B, darbedilen Aysun Bekar (42), dava dosyasında mağdur olarak yer alan oğlu Arda Şenel ve Beyza Yerlikaya ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar S.B. ve A.B, haklarındaki suçlamayı reddederek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan S.B'yi "kasten yaralama" suçundan iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle 10 ay hapse mahkum eden hakim, bunu 6 bin lira adli para cezasına çevirdi.

S.B'ye Şenel'e yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1500 lira adli para cezası veren hakim, diğer sanık A.B'nin ise beraatine karar verdi.

Aysun Bekar, 2021 yılının haziran ayında sahipsiz hayvanları beslemek için oğlu ve arkadaşıyla Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitmiş, mahalleden bazı kişilerle aralarında tartışma çıkan Bekar'ın çenesinde kırık oluşmuştu. Gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan S.B. ile eşi A.B. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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