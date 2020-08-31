Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen A.A. yakalandı.

Zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada bilgisayar, 3 ruhsatsız yazar kasa, ruhsatsız av tüfeği, farklı plakaların yer aldığı 198 bin liralık sahte akaryakıt fişleri ele geçirildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

