Eskişehir'de sanayiciler gelecekten umutlu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı rakamlarda nisan ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 31,4, aylık olarak ise yüzde 30,4 daraldığını gördüklerini bildirdi.

Yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sanayi üretim endekslerine de yansıdığını belirten Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Kovid-19 nedeniyle hem sosyal hayat hem de ekonomik faaliyetler neredeyse durdu. Ekonomik göstergeler mart ayında belirgin bir değişim göstermese de düşüş yaşadı. Bugün açıklanan sanayi üretimi mart ayında yüzde 2 daralmasının ardından salgının zirve yaptığı nisan ayında yüzde 31,4 ile ciddi düşüş yaşadı. Tüm bunlara rağmen haziran ayından itibaren sektörel toparlanma başladı. Bunun daha da hız kazandığını görebiliyoruz. Toparlanma kalıcı hale getirilebilirse son iki çeyrekte yukarıya doğru bir hareket görmeyi ümit ediyoruz."