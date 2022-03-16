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Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

16.03.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de şehit aileleri ile gazilere devlet övünç madalyası ve beratı verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, üç şehit ailesi ile iki gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen törende konuşan Vali Erol Ayyıldız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin devletin ve milletin istiklali ve istikbali uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş vatan evlatlarını asla unutmayacağını ve unutturmayacağını söyledi.

"Bizler, ana ve babaların ellerine kına yakarak asker ocağına uğurladığı, evlatlarına 'Ya şehit ol, ya gazi' diye öğütte bulunduğu, şehitlik ve gazilik makamını her şeyden üstün tutan, en yüce makam olarak gören bir milletin mensuplarıyız" diyen Vali Ayyıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini gösteren aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin şanlı mücadeleleri, vatanın bütünlüğü ve istiklali söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun milletimizin neleri başarabileceğinin en bariz göstergesi olarak aydınlık yarınlarımıza yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Huzurlarınızda bir kez daha vurgulamak isterim ki Türk milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, vatan ve millet uğruna şehitlik ve gazilik mertebesine yükselmiş evlatlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

Daha sonra Vali Ayyıldız, Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın aileleri ile gaziler 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tutuk ile Tankçı Kıdemli Üstçavuş Yücel Yalçınkaya'ya madalya ve beratlarını verdi.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, vali yardımcıları ile diğer davetliler katıldı.

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