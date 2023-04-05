Eskişehir'de silahlı gasp iddiasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan F.Y'nin kullandığı otomobil, merkez Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi yakınlarında içerisinde şüpheliler E.C, T.G, M.Ç. ile S.H'nin bulunduğu otomobil tarafından önü kesilerek tabancayla ateş edildi.

Aracından silah zoruyla indirilen F.Y, şüphelilerin aracına bindirilip bir eve götürüldü. Burada işkenceye maruz kalan F.Y'nin görüntüleri zanlılar tarafından video kaydına alındı. Ardından F.Y'nin parasını gasbeden zanlılar, bir süre sonra bu kişiyi aracının yanına bırakıp kaçtı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında F.Y'yi kaçırıp işkence ettikten sonra parasını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden E.C, M.Ç. ile S.H. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler E.C, M.Ç. ile S.H, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Birden fazla kişi ile birlikte yol kesmek suretiyle silahla yağma ve birden fazla kişi ile birlikte cebir ve şiddet kullanarak silahla hürriyeti tahdit" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili T.G'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

