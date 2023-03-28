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Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

28.03.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, Tepebaşı ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Eryörük Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 15 yaşındaki R.K. ile 30 yaşındaki Cevdet D. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan 15 yaşındaki R.K.’nin sırtından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Cevdet D.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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