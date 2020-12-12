Eskişehir'de silahlı kavga: 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Güllük Mahallesi Mızrak Sokak'ta Ataberk K. ve Samet Y. ile arkadaşları Ali A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali A. üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ettiği Ataberk K. ile Samet Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali A'yı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

