YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.08.2020 15:21 | Son Güncelleme

Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 13 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de silahlı saldırı olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki 4 ayrı "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla mala zarar verme" olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde, 3 tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Datça'da kafe önündeki masada oturanlara otomobil çarptı: 5 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı
AK Parti'li Taşar, "Kızılay'a bağışlanan etlerin kardeşine ait otelde kullanıldığı" iddiasını yalanladı
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Eskişehir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:46
Sabah
06:15
Öğle
13:04
İkindi
16:46
Akşam
19:43
Yatsı
21:06

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Can Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Mabel Eczanesi
Tepebasi
Fidan Eczanesi
Tepebasi
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eskişehir’de 230 kişiye korona cezası
Eskişehir’de 230 kişiye korona cezası
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Eskişehirspor’un genç yeteneği Süper Lig ekiplerinin radarında
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.