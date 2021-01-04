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Eskişehir'de sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.01.2021 16:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sit alanında iş makinesiyle izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükyayla Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanına operasyon düzenledi.

Ekipler, çevre illerden gelerek define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen S.Ç, M.F, T.D, O.S. ve E.M'yi yakaladı.

Bölgede bazı noktaların kazıldığını tespit eden ekipler, paletli ekskavatör, tır, otomobil, kazıcı ve delici ekipman ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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