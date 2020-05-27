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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2020 13:22 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişiye para ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 114 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerindeki kontrollerde, ihlallerden dolayı söz konusu kişilere 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen oranlarda ceza verildi.

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