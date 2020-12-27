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Eskişehir’de sokak satıcılarına baskın: 5 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de sokak satıcılarına baskın: 5 gözaltı

Eskişehir’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yakalandığı yerde yapılan aramalarda 40,40 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 35 adet dolu fişek bulundu. Ayrıca başka suçlara konu olabileceği değerlendirilen çeşitli markalarda 18 adet kol saati ve 5 adet elektrikli inşaat malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerden 1’i hakkında ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan, 4 şüpheli hakkında da ’uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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