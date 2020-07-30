Eskişehir’de sosyal mesafesiz arefe yoğunluğu

Eskişehir’de Kurban Bayramı’na hazırlık yapmak için alışverişe çıkan vatandaşlar arefe günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Bayrama bir gün kala kent merkezinde yoğun bir kalabalık gözlendi. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin uğrak yerlerindeki cadde ve sokakları, sosyal mesafeye pek de dikkat etmeden doldurdu. Hazırlıklarını son güne bırakanlar sosyal mesafeye aldırış etmeden alışverişlerini yaptı. Özellikle bıçakçılar ve giyim mağazalarında kalabalık görüntüler oluştu. Kurban Bayramı arefesinde meydana gelen bu yoğunluk ise tedirginlik yaşattı.

