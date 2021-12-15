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Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

15.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.Ş, H.U. ile S.D'nin bulunduğu otomobili, Çifteler ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 36 bronz sikke ile 1 bronz yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
Ayvaz Eczanesi
Odunpazari
(14.12.2021 18:30 / 15.12.2021 08:30) Eczanesi
141220211830151220210830
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