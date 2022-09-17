Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen H.B'nin bulunduğu aracı ilçe merkezi girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, tarihi eser niteliğinde 172 sikke ile bir obje ve yüzük ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.



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