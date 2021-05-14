Eskişehir'de tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.



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