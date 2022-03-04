Eskişehir'de tartıştığı eşini evlerinin balkonundan attığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bir apartmanın 3. katındaki evlerinin balkonundan attığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ufuk G. ile taraf avukatları katıldı. Davada müşteki olarak yer alan Figen G. ise düşmenin etkisiyle vücudunda oluşan kırıklardan dolayı duruşmaya katılmadı.

Mahkeme huzurunda, sağlık durumu nedeniyle evinden çıkamayan Figen G'nin, yerinde alınan ifadesi okundu. Mağdur kadın ifadesinde, "Aramızda tartışma oldu. Sürekli benim onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Ben de sonunda sinirlenerek 'seni aldatıyorum, aldatıyorsam da iyi yapıyorum' dedim. Balkona sigara içmeye çıktım. Sonra gelip beni balkondan aşağı attı." dedi.

Figen G'nin avukatı, sanık Ufuk G'nin cezaevindeyken eşine "özür dilemek" için yazdığı mektubu mahkemeye sundu. Mektupta, "Unutma, çok tartışmamız ve kavgamız olmuştur. Bu defa hatam çok. Senden son kez özür ve af diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İddia makamı sanık hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Ufuk G. için "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Ufuk G. ise "Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, ben eşimi balkondan atmadım. Allah şahit, ben eşime bugüne kadar şiddet uygulamadım. Eşim yalan ifade veriyor. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ağustos ayında Zafer Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan Ufuk G. ile Figen G. arasında çıkan tartışmada Ufuk G'nin, eşi Figen G'yi evlerinin balkonundan aşağıya atarak ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilmişti.

