Eskişehir'de taş ocağından hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de taş ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağıçağlan Mahallesi'nde faal olmayan taş ocağında şüpheli bir aracın bulunduğu bilgisine ulaştı.

Şantiyedeki makine ve malzemeleri çalmak istedikleri iddia edilen şüpheliler İ.D, S.K. ve M.P. yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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