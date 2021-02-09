YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de tedirgin eden bildik görüntüler

Eskişehir’de tedirgin eden bildik görüntüler

09.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de gün içinde artan sıcaklıklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte mutasyona uğramış korona virüs haberlerine rağmen kendisini sokağa atan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanlar, tedirginlik yaşatan görüntülere sebep oldu.Eskişehir’de bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkmasıyla, birçok cadde ve sokağı kalabalıklar doldurdu.

Eskişehir’de gün içinde artan sıcaklıklar, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte mutasyona uğramış korona virüs haberlerine rağmen kendisini sokağa atan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insanlar, tedirginlik yaşatan görüntülere sebep oldu.
Eskişehir’de bugün hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkmasıyla, birçok cadde ve sokağı kalabalıklar doldurdu. Bütün uyarılara rağmen çok sayıda vatandaş, çocukları ile birlikte park ve bahçelerde gezip, alışveriş yapıp sosyal mesafeyi adeta umursamadı. Ülkedeki birçok şehirde olduğu gibi Eskişehir’de de son günlerde mutasyona uğramış korona virüs haberlerinin çoğalmasını umursamayan vatandaşlar günün sonuna kadar dışarıda vakit geçirdi. Birçok bölgede sosyal mesafeye uyulmadığı gözlenirken, yan yana oturup sohbet eden, parklarda yiyecek tüketen, maskeleri belirtilen titizlikte takmayanlar dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:17
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:53

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Envar Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
090220211830100220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Eski milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Eski milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Ataç hak sahiplerine BAKSAN projesini anlattı

Başkan Ataç hak sahiplerine BAKSAN projesini anlattı

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Korona virüs mutasyonları detaylı olarak konuşuldu

Korona virüs mutasyonları detaylı olarak konuşuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.