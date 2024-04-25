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Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
25.04.2024 07:57
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü

Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta bulunan müstakil bir evde elektrik kaçağından olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Yangının doğal gaz sızıntısıyla büyümesi üzerine alevler evin tamamına yayıldı.

Evde yaşayanların kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri yönlendirildi.

Ekiplerin evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesmesinin ardından itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sırasında evin bodrum katındaki kümeste güvercinler bulunduğu belirlenirken, güvercinlerin alevlerden etkilenmediği görüldü.

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Eskişehir

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