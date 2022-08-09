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Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

09.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tır çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir tırın çalınmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesindeki açık otoparktan bir tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayının faillerinin S.S. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelileri Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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