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Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı

27.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu sürücü ile babası yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile beraberindeki babası tedavi altına alındı.

Tuğrul Uzun idaresindeki 41 NY 235 plakalı tır, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Uzun ile araçta yolcu olarak bulunan babası Hüseyin Uzun, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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