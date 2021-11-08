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Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

08.11.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, N.K. idaresindeki 60 TJ 302 plakalı tır ile Ahmet Coşkun'un kullandığı 26 AV 530 plakalı otomobil, Kırka Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Coşkun'un cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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