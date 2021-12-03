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Eskişehir'de toprak altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

03.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de toprak altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesindeki bir maden ocağında iş makinesiyle kazı yaptığı sırada toprak altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi.

Esnemez Mahallesi'nde faaliyet gösteren açık maden ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Y.A. (20) iş makinesiyle kazı çalışması yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İşçinin toprak yığının altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkartılan Y.A'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kepçe operatörünün cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'de toprak altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

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031220211830041220211000
Polen Eczanesi
Odunpazari
(03.12.2021 18:30 / 04.12.2021 10:00) Eczanesi
031220211830041220211000
Polen Eczanesi
Odunpazari
(03.12.2021 18:30 / 04.12.2021 10:00) Eczanesi
031220211830041220211000
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