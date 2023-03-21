Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 321 bin 94 ’e ulaştı

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 63 adet artarak, 321 bin 94’e ulaştı.

Eskişehir’deki taşıtların 185 bin 420 adeti otomobil, 50 bin 923 adeti kamyonet, 39 bin 507’i motosiklet, 26 bin 521 adeti traktör, 11 bin 148 adeti kamyon, 4 bin 25 adeti minibüs, 2 bin 603 adeti otobüs, 947 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 26 milyon 748 bin 508’e ulaştı.

