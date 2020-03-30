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Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir’ de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 289 bin 21 olduğu ifade edildi.Yapılan açıklamada; “Eskişehir’de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 851 adet artarak, 289 bin 21 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir’ de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 289 bin 21 olduğu ifade edildi.
Yapılan açıklamada; “Eskişehir’de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 851 adet artarak, 289 bin 21 adet oldu. Bu sayı, 169 bin 84 adet otomobil, 46 bin 156 adet kamyonet, 31 bin 999 motosiklet, 24 bin 5 adet traktör, 10 bin 643 adet kamyon, 3 bin 823 adet minibüs, 2 bin 627 adet otobüs, 684 adet özel amaçlı taşıtlar ile oluşturuldu.
Ayrıca Eskişehir ilinde şubat ayında 9 bin 962 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 962 taşıt içinde otomobil 7 bin 364 ile ilk sırada yer aldı.
Ülkemizde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 oldu” diye belirtildi.

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