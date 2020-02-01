YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 01.02.2020 02:13 | Son Güncelleme

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur U. (20) idaresindeki 26 EL 787 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattının geçtiği katener direğine çarptı.

Kazada, otomobil iki ayrılırken, araçta yolcu olarak bulunan Yasin G. (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Onur U. ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Eskişehir Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

"Haydi Çocuklar Camiye" etkinliğine sömestirde yoğun ilgi

Eskişehir Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:16
İkindi
15:58
Akşam
18:23
Yatsı
19:43

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Akay Eczanesi
Tepebasi
Elif Eczanesi
Odunpazari
İkieylül Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Suzan Eczanesi
Tepebasi
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Başkan Ataç derneklerle buluştu

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.