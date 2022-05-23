Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "Türk mutfağı ve Eskişehir" konulu panel düzenlendi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezindeki panelin moderatörlüğünü yapan Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikte, Eskişehir ile Türk mutfak kültürü arasındaki ilişkinin yanı sıra Türk mutfağının gelişimi ve Eskişehir mutfağının yerinin konunun uzmanları tarafından tartışılacağını söyledi.

Eskişehir mutfağı ile Türk mutfağının birbirine benzer özellik taşıdığına değinen Yüncü, şunları kaydetti:

"Türk mutfağı da Orta Asya'dan günümüze gelen bir süreçte farklı coğrafyalardan farklı özellikler kazanmış. Eskişehir mutfağı da yoğun göç nedeniyle farklı mutfakların özelliklerini taşıyan bir mutfağa sahip. Ağırlıklı olarak göçmen mutfağını görebiliyoruz. Yerel özellikte yiyeceklerin olduğunu, Tatar yemeklerinin etkili olduğunu görüyoruz. Bu şekilde farklı yemeklerin Eskişehir mutfağında yer aldığını bu farklı kültürleri de çok iyi yansıttığını görüyoruz. O yüzden aslında çok zengin Türk mutfağı ile doğrudan ilişkili bir özellik taşıyor."

Panelde, Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Önçel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sedat İpar, Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Bahar Bilen, Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ile lokanta işletmecisi Emin Sarper, etkinliğe katılanlara Türk ve Eskişehir mutfağı ile ilgili bilgiler verdi, deneyimlerini paylaştı.

