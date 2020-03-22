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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.03.2020 12:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri operasyonlar ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri operasyonlar ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda 76,64 gram plaka esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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Evrim Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Sena Eczanesi
Tepebasi
Çınar Eczanesi
Odunpazari
Huzur Eczanesi
Odunpazari
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