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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Son olarak uyuşturucu maddeyi piyasaya sürülmeden önce ele geçirmeye yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 12,04 gram skunk maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapılırken 1 şüpheli ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

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Odunpazari
Güven Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
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Odunpazari
Ünver Eczanesi
Tepebasi
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