YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir’deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı.

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir’deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,31 gram bonzai maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Yakalanan 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:50
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:06
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.