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Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak ekipler, yürütülen planlı çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda 2’si kadın toplam 7 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca yapılan aramalarda, 303,05 gram metamfetamin ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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