Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramada, 422 gram sentetik uyuşturucu, 362 gram kubar esrar, 96 sentetik uyuşturucu hap, 29 uyuşturucu kullanma aparatı, 139 gram kenevir tohumu, 20 kök kenevir bitkisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

